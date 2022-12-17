73 بالمائة من الأسر الجزائرية تتوفر على خط هاتفي ثابت

كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، أن حوالي 73 بالمائة من الأسر في الجزائر تتوفر على خط هاتفي ثابت خلال الثلاثي الثالث من 2022.

وحسب آخر تقرير لذات الهيئة، تم تسجيل زيادة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وبلغت نسبة الأسر المزودة بخط هاتفي ثابت في الجزائر 72،98 بالمئة إلى 30 سبتمبر 2022.

مقابل 67،95 بالمئة في نفس الفترة من سنة 2021 أي بزيادة نسبتها 4،94 بالمئة.

وقد أعد هذا التقرير على اساس نسبة سكان قدرها 44،12 مليون نسمة وعدد أسر يبلغ 7،35 مليون.

وتجاوز عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت 5،35 مليون مشترك خلال الثلاثي ال3 من سنة 2022.

في حين كان يقدر ب 4،98 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 7،46 بالمئة.

ومن أصل 5،35 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت خلال الثلاثي ال3 من السنة الجارية. فان 4،91 مليون مشترك هم مشركين مقيمين و 449321 مشتركين مهنيين.

ومن بين العدد الاجمالي للمشتركين في شبكات الهاتف الثابت، فان 3،63 مليون مشتركون في الشبكات السلكية. و1،35 مليون في الشبكات اللاسلكية الجيل LTE/Wimax.

وتضاعف تقريبا عدد المشتركين في الشبكة بالألياف البصرية إلى غاية المنزل. اذ ارتفع من 136660 زيون في 30 سبتمبر 2021 إلى 353039 مشترك في 30 سبتمبر من السنة الجارية.

وبخصوص نسبة الولوج في الهاتف الثابت، فقد عرفت ارتفاعا بـ0،83 بالمائة. حيث انتقلت من 11،32 إلى 12،15 بالمائة.