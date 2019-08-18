74 مؤسسة فقط معتمدة في تكوين شبه الطبي

أعلنت مديرية التكوين على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن هناك 74 مؤسسة فقط معتمدة .

وهي تكون شبه الطبي العمومية موزعة عبر 31 ولاية من الوطن

وجهت مديرية التكوين على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعليمة توضيحية. وهذا بناءعلى الشكاوى العديدة التي تلقتها من طرف متربصين في مؤسسات غيرمعتمدة بعد رفض ملفاتهم بتوظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية.

وطالبت المراسلة الموجهة إلى مديري الصحة عبر كل ولايات الوطن، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة محليا.

لا سيما مديرية التجارة ومديرية التكوين والتعليم المهنيين من أجل إعلام المتربصين بأن التكوين في ميدان شبه الطبي .

وهوالمحصور على المعاهد العمومية للتكوين شبه الطبي ومدارس التكوين شبه الطبي الخاصة المعتمدة من قبل قطاع الصحة.

وجاء في المراسلة: «تُواصل مصالحي تلقي عدة شكاوى من خريجي مدارس خاصة غيرمعتمدة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

و التي تكون في مجال شبه الطبي، وتنشط على مستوى عدة ولايات، والتي مفادها رفض ملفات توظيفهم.

بحكم أن الشهادات المسلمة لهم غير معترف بها».

وأضافت المراسلة «أذكركم بأن التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية للصحة في مجال التكوين شبه الطبي.

والقابلات مخصصة حصريا لطلبة المعاهد العمومية للتكوين العالي شبه الطبي،وكذا مدارس التكوين لشبه الطبي الخاصة المعتمدة من قبل القطاعات الوزارية».

هذا ونشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عدد المؤسسات الخاصة بالتكوين، سواء كانت معتمدة أو خاصة.

أين وصل عددها إلى 74 مؤسسة موزعة عبر 31 ولاية. وبالتفصيل، فإن ولايات الشلف، سطيف وعنابة تحتوي على 4 مؤسسات.

وأم البواقي، بسكرة، الجلفة، سكيكدة، معسكر، البيض، برج بوعريريج، الطارف، واد سوف، تيبازة، ميلة، غرداية وتلمسان تحتوي على مؤسسة واحدة.

فيما تحتوي كل من باتنة، تڤرت، سيدي بلعباس، قسنطينة وبومرداس على 3 مؤسسات في كل ولاية.

أما البليدة، البويرة، مستغانم، المسيلة وورڤلة، فتحتوي على مؤسستين.

فيما تحتوي ولاية الجزائر العاصمة على 6 مؤسسات وولاية تيزي وزو على 7 مؤسسات.

أما وهران وعين الدفلى، فتملك كل واحدة منهما 5 مؤسسات.