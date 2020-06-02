740 مليار لصب الزيادات في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي بداية من جوان

سيستفيد أزيد من 3 ملايين متقاعد من الزيادات التي أقرتها الحكومة، ورصدها لـ 740 مليار سنتيم من أجل تطبيقها بأثر رجعي نهاية شهر جوان الجاري.

وقالت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن الزيادات التي أقرتها الحكومة والتي تتراوح بين اثنين وسبعة من المائة لفائدة ثلاثة ملايين و266 ألف متقاعد ستصب خلال أيام 20، 22، 24 و26 من شهر جوان الجاري بأثر رجعي بداية من شهر ماي.

وأكدت ذات المراجع على أن الزيادات هذه، تكلف سنويا خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، صرف 4300 مليار سنتيم أي بمعدل ثلاثمائة وسبعين مليار سنتيم في الشهر الواحد.

ما سيجعل الغلاف المالي الشهري المخصص لصب المعاشات يرتفع من عشرة ألاف و800 مليار في الشهر إلى 11 ألف و170 مليار سنتيم بداية من نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أوضحت في بيان لها، بأن الزيادات ستتم حسب معدّلات متفاوتة، تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة.

وتكون هذه الزيادة بنسبة 7 في المائة، بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20 ألف دينار جزائري، وبـ 4 في المائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20 ألف دينار وتساوي 50 ألف دينار، وبـ 3 في المائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50 ألف دينار وتساوي 80 ألف دينار، وبـ 02 في المائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80 ألف دينار.

وتعتبر الزيادات في معاشات المتقاعدين الخاصة بسنة 2020، مرتفعة بتلك التي الوزارة السنة الماضية والتي كانت تتراوح بين 1.5 و6 من المائة.