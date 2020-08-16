75 ألف زائر لمنتزة الصابلات وغابة بن عكنون في أول يوم من فتحهما

استقطب كل من منتزه “الصابلات” وغابة 5 جويلية ببن عكنون، في العاصمة، أزيد من 75 ألف زائر في اليوم الأول من إعادة فتحهما.

وحسبما نقله موقع التلفزيون الجزائري، عن المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، إلياس قمقاني، اليوم الأحد، فقد عرف منتزه الصابلات توافد 40 ألف زائر ودخول 2500 مركبة لموقف السيارات في اليوم الأول من الفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية.

أين تم الحرص على التقيد بمختلف الإجراءات الوقائية الصحية للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما بلغ عدد الوافدين على غابة بن عكنون، زهاء 35 ألف إلى جانب تسجيل 10 ألاف زائر لفضاء غابة “منبع المياه” بالحراش وذلك في نفس الفترة المذكورة.

ووجدت العائلات في هذه الفضاءات ملاذا للتنفيس والراحة بعد شهور من الحجر الصحي.

من جهته، أشار المدير العام لحديقة التجارب الحامة عبد الكريم بولحية، إلى أن عدد زوار الحديقة في اليوم الأول، بلغ 1685 زائر بين أطفال وكبار، مؤكدا إحترام هؤلاء لكافة التدابير الوقائية.

وكشف ذات المسؤول، أن إدارة حديقة التجارب وضعت بروتوكولا صحيا في خدمة الزوار يتمثل في تكثيف واستمرار عمليات التعقيم وبرنامج التنظيف يوميا.

كما يتم مراقبة مدى إمتثال المواطنين لارتداء الاقنعة الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

كما يتم إخضاع الوافدين على الحديقة عند المدخلين الرئيسيين، إلى جهاز قياس درجة الحرارة.

وتم توزيع الأعوان على امتداد الحديقة للوقوف على مدى احترام التعليمات الصحية والبيئية سواء بخصوص ارتداء القناع الواقي أو احترام الغطاء النباتي.