75 وجهة داخلية ودولية في مطار الجزائر الدولي

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشٱت مطار الجزائر عن الوجهات المتوفرة في الشبكة الداخلية والدولية من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وأشارت الشركة، إلى أن الوجهات الداخلية المتوفرة في المطار الدولي تصل إلى 32 وجهة. على غرار عنابة، أدرار، باتنة. برج باجي مختار، بجاية، بشار، بسكرة، قسنطينة، جانات، البيض، الوادي، المنيعة، غرداية، حاسي مسعود، حاسي رمل، إليزي، عين أميناس. عين صالح، جيجل، الأغواط، مشرية، وهران، ورقلة، رود النوس “حاسي رمل”، سطيف، تبسة، تلمسان، تيارت، تمنراست، تيميمون، تندوف، تقرت.

أما الوجهات الدولية، بلغت 43 وجهة، موزعة على إفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط، آسيا، أمريكا الشمالية. ويتعلق الأمر بكل من إفريقيا “أبيدجان، أكرا، باماكو، داكار، القاهرة، نيامي، نواكشوط، واغادوغو، تونس، جوهانسبرغ، شرم الشيخ بموسم الاصطياف”.

أوروبا “أليكانت، برشلونة، مدريد، بوردو، ليل، ماتز، ليون، مرسيليا، نيس، نانت، باريس (شارل ديغول)، باريس (اورلي، تولوز، ميلوز”. مونبلييه، ستراسبورغ، شارلروا، بروكسل، روما، ميلان، لندن (هيثرو)، جنيف، فرانكفورت، لشبونة، فيينا، موسكو، سان بطرسبرغ.

الشرق الأوسط “عمان، دبي، الدوحة، اسطنبول، جدة، المدينة المنورة، أنطاليا “موسم الاصطياف”. آسيا “بكين”، أمريكا الشمالية “مونتريال”.