75 وكالة تابعة لـBDL مخصّصة لتسديد مستحقات “فيزا شنغن”

أعلن بنك التنمية المحلية، عن تخصيص 75 وكالة، لغرض تسديد مستحقات “فيزا شنغن”.

وأوضح بنك التنمية المحلية “BDL”، أن دور الوكالة يتمثل في جمع مستحقات الخدمة.

وأشار البنك إلى أن الوكالة غير مسؤولة على تحديد المواعيد،ولا على قرار القنصلية العامة لفرنسا،فيما يخص طلب التأشيرة الخاص بكم.

وكان مركز VFS لخدمات التأشيرة الفرنسية،قد أعلن عن تعديلات في إجراءات طلب الحصول على “فيزا” لدخول أراضي الدول التابعة،لفضاء “شنغن”.

وتمثلت التعديلات، في التحول من بنك القرض الشعبي الجزائر CPA إلى بنك التنمية المحلية BDL، بعد تجربة دامت 18 شهرا.