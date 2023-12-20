75 يوماً على حرب الإبادة  على غزة .. 26700 شهيداً ومفقوداً و52600 ألف جريحا 

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم حصيلة 75 يوماً على حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

واكد المكتب أن القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء مازال مستمرا حتى هذه اللحظة. حيث يتم قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها، بالطائرات الحربية والمقاتلات “الإسرائيلية” والأمريكية.

وأضاف ذات المكتب ان الوضع الإنساني في غزة يزداد كارثية وبات سيئاً للغاية ويتجه نحو الهاوية. خاصة أن أكثر من 1.8 مليون إنسان أصبحوا نازحين ويسكنون خارج مساكنهم وخارج منازلهم، وأصبح قرابة 2.4 مليون إنسان باتوا يعيشون ظروفاً إنسانيةً صعبةً وغير مسبوقة من الشَّقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب.

وخلال هذه الحرب إرتكب الصهاينة 1700 مجزرة، راح ضحيتها 26700 شهيداً ومفقوداً. بينهم 20,000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8000 شهيد من الأطفال، و6200 شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و97 شهيداً من الصحفيين.

وسجل المكتب 6700 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أوأن مصيرهم مازال مجهولاً. كما ان 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب 52600 مصاباً.

في حين بلغ عدد الذين إعتقلهم جيش الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية الوحشية المئات من أبناء شعبنا الكريم. بينهم 99 حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و8 معتقلين من الصحفيين.

أما بالنسبة للقطاع الصحي فقد استهدف جيش الاحتلال أكثر من 23 مستشفى وأخرجها عن الخدمة. كما وأخرج 53 مركزاً صحياً عن الخدمة أيضاً، بينما استهدف جيش الاحتلال 140 مؤسسة صحية استهدافات أثرت على تقديم الخدمة الصحية فيها، كما واستهدف 102 سيارة إسعاف حيث تضررت بشكل كامل.