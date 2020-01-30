76 قتيلا في حوادث المرور بجنوب شرق الوطن خلال 2019

لقي 76 شخصا مصرعهم، في حوادث مرور وقعت بالوسط الحضري خلال السنة الفارطة “2019”، بجنوب شرق الوطن.

وحسبما نقلته “واج”، عن مصالح المفتشية الجهوية للشرطة، خلفت تلك الحوادث والتي بلغ عددها 1541 حادث، 1773جريحا.

وتعود نسبة 98.4 بالمائة من هذه الحوادث، إلى العامل البشري، وفق توضيحات قدمت ضمن حصيلة النشاطات لسنة 2019 الخاصة بذات الهيئة.

وتم تسجيل انخفاض في حوادث المرور المسجلة في السنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها، والتي شهدت وقوع 1595 حادث أسفرت عن هلاك 80 شخصا.

ويشمل إقليم اختصاص المفتشية الجهوية للشرطة لناحية جنوب شرق البلاد، 6 ولايات وهي: ورقلة والأغواط وغرداية والوادي وإيليزي وبسكرة.