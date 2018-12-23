7668 مؤسسة بولاية ميلة خلقت أزيد من 41 ألف منصب عمل

كشف والي ولاية ميلة، عمير محمد، عن احتواء الولاية لـ 7668 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مكنت من خلق 41710 منصب شغل.

وخلال إشرافه، على اليوم دراسي، حول دور الاعلام في مرافقة وترقية الاستثمار، دعا لتبني إستراتيجية واضحة للإعلام الإقتصادي الإستثماري التنموي بالولاية.

وقال إن العقار الصناعي بالولاية، يحصي 18 منطقة نشاط، تتربع على مساحة 311 هكتار، منها 04 مناطق نشاط جديدة، بمساحة إجمالية تقدر بـ 251 هكتار.

حيث يتعلق الأمر بـ 153 هكتار ببلدية وادي العثمانية، 17.5 هكتار ببلدية تاجنانت، 31 هكتار ببلدية شلغوم العيد و50 هكتار ببلدية وادي سقان.

ناهيك عن احتضان الولاية أيضا لمنطقتين صناعيتين ببلدية شلغوم العيد تتربعان على مساحة إجمالية تقدر بـ 457 هكتار.

ذكر منها، المنطقة الصناعية بوقرانة، المتربعة على مساحة 247 هكتار، والتي ستنطلق الأشغال بها في اقرب الآجال.

بالإضافة لمحيط السقي بالتلاغمة، والمتربع على مساحة إجمالية قدرها 4447 هكتار، والذي وضع حيز الخدمة، خلال السنة الجارية، لتبلغ بذلك المساحة الإجمالية للسقي بالولاية 17 ألف هكتار.

وأكد أن هذا من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الفلاحي في مختلف الشعب الغذائية، على غرار الحبوب والبقول الجافة.

وأشار أن الولاية، على مشارف إنتاج أكثر من مليون قنطار من مادة الثوم هذه السنة.

فضلا عن إنتاج أكثر من 131 مليون لتر من الحليب سنويا، يعكف على جمعها أكثر من 34 ألف مجمع يمثلون مؤسسات صغيرة و متوسطة.

وفي ختام كلمته، دعا المستثمرين، ورجال أعمال الولاية، والمتعاملين إقتصاديين، لخدمة الإقتصاد الوطني والإستثمار في الولاية.

وأشار بهذا الخصوص، لتسهيلات جمة ومعتبرة لكافة المشاريع الإقتصادية الطموحة، سيما في ما تعلق بالصناعة التحويلية والصناعة الثقيلة.