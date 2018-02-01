77 تدخل للحماية المدنية في 12 عملية بالبليدة

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة خلال 24 ساعة الأخيرة 77 تدخل بإسعاف 64 شخص في 12 عملية مختلفة.

كما تم تسجيل حريق واحد وحادثي مرور اثنين.

حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لدائرة وادي العلايق من أجل حريق بمطحنة سيدي مجبر حي الزاوية بلدية بني تامو.

شب الحريق داخل خزان القمح SILO و تم إخماد و منع انشاره إلى باقي الخزان و المطحنة دون تسجيل أية خسائر بشرية.

كما اسعفت 04 جرحى حادثي مرور عبر تراب الولاية .

الحادث الأول تدخل فيه أعوان الحماية المدنية لوحدة دائرة مفتاح من اجل حادث مرور على بالطريق الاجتنابي للطريق السيار مفتاح اتجاه خميس الخشنة.

نتج عن اصطدام شاحنة صغيرة بسيارة سياحية خلف 3 جرحى تعرضوا لإصابات متعددة تم اسعافهم نحو مستشفى مفتاح.

و الثاني بالعفرون حيث تدخلت فرقة الحماية المدنية من أجل حادث سير على مستوى موقف حافلات النقل الجامعي بجامعة علي لونيسي.

إثر إصابة طالب بكسر على مستوى الرجل اليمنى بعد تعرضه لحادث من طرف حافلة لنقل الطلبة على مستوى الموقف.

تم اسعاف الطالب و اجلائه نحو مستشفى العفرون.