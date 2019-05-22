77 شخصا يسحبون استمارات الترشح للرئاسيات بينهم 3 رؤساء أحزاب

أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 77 شخصا، راغبا في الترشح لرئسايات 4 جويلية 2019، قدموا رسائل نية الترشح.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن استقبال 77 رسالة نية ترشح للرئاسيات، إلى غاية نهار اليوم 22 ماي 2019.

وسحب الراغبون في الترشح استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، منهم 74 شخصا ترشحوا كأحرار، و3 آخرين ممثلين لأحزاب سياسية

على غرار بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري،عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، ورئيس الجبهة والجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

ونشرت هذه المرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، القائمة الإسمية لكل الراغبين في الترشح، والتي جاءت خالية من الأسماء الثقيلة

عدا رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي سبق له الترشح للرئاسيات، حيث احتل المرتبة الثالثة خلال رئاسيات 2014.