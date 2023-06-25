77 %من الفرنسيين يعارضون ارتداء الحجاب في المدارس

يعد ارتداء الحجاب في المدارس العامة موضوعًا مثيرًا للجدل في فرنسا. حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب لاستطلاعات الرأي لصالح راديو سود. أن الفرنسيين صوتوا في مسألة ارتداء الملابس التقليدية مثل “العباءة” للنساء أو القميص للرجال في الكليات الحكومية والمدارس الثانوية.

وكشفت نتائج هذا الاستطلاع عن معارضة واضحة من غالبية الفرنسيين لهذه الممارسة.

وكشفت البيانات التي تم جمعها يومي 20 و 21 جوان 2023 أن 77٪ من المستطلعين. قالوا إنهم يعارضون السماح بارتداء العباءة أو غيرها من الملابس التقليدية في المدارس الحكومية.

ومن بين المعارضين ، قال 57٪ إنهم “يعارضون تمامًا” هذه الفكرة. في المقابل ، أعرب 23٪ فقط من المستجيبين عن دعمهم لهذه الممارسة.

وعند تحليل الردود حسب العمر، نرى انقسامًا كبيرًا. الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا. هم الأكثر تفضيلًا لارتداء الحجاب. حيث قال 58٪ منهم إنهم يؤيدونها يمكن أن يعكس هذا قدرًا أكبر من الانفتاح الذهني والاستعداد للاحتفال بالتنوع الثقافي بين الأجيال الشابة.

في المقاب ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الأكثر معارضة، حيث أعرب 7 ٪ فقط عن دعمهم.

هذا التفاوت في الآراء بين الأجيال يسلط الضوء على تأثير التجارب والمفاهيم المختلفة للمجتمع والعلمانية.

خلافات سياسية ملحوظة

كما تسلط نتائج الاستطلاع الضوء على العلاقة المتبادلة بين الآراء السياسية ودعم ارتداء الحجاب.

وكان أنصار الجناح اليساري، مثل مؤيدي La France Insoumise و Europe Écologie Les Verts. أكثر دعمًا لهذه الممارسة، حيث عبر 40٪ و 25٪ على التوالي عن دعمهم.

ويمكن تفسير هذه النتائج على أنها مظهر من مظاهر الرغبة في احترام وتقدير الديانات.

في المقابل ، كان مؤيدو الجناح اليميني، مثل حزب الجمهوريين والتجمع الوطني، الأكثر معارضة، بنسبة 92٪ و 87٪ معارضة.

وتؤكد هذه البيانات على وجهات النظر المختلفة حول العلمانية والمخاوف المتعلقة بالتعبير الديني في الأماكن العامة.