7731 جزائري مرغم على ترك فرنسا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غبريال أتال. أن بلاده تعتزم ترحيل قرابة 8000 حراق جزائري. مضيفا أن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد.

وأضاف غابرييل أتال في مقابلة مع إذاعة “EUROPE 1″، “ما بين جانفي و جويلية 2021، امرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا اي بنسبة 0.2 فقط. و هذا ما يفسر ان هذه البلدان ترفض إستراجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها.

و حسب ذات المتحدث، فإن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد. مشيرا إلى أنه على هذه الحالة منذ 2018.. لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار. والآن تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.

يذكر أن فرنسا قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50بالمائة. ولتونس بنسبة 30بالمائة.

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