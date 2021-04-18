78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس

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78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس
بقلم زهيدة.ث

سجلت وزارة الصحة التونسية، أمس السبت، وفاة 78 واصابة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9717، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 283976.

وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، قد حذر من انهيار المنظومة الصحية بتونس.

 و هذا في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

وأعرب العلويني عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ”الرهيب”.


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