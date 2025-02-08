79 دولة تعلن دعمها للجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية

أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، رافضة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرمي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه “من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي”.

وجاء ذلك في بيان مشترك لتلك الدول وبينها ألمانيا وفرنسا وكندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، بعد ساعات من توقيع ترامب. أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بحسب إعلام أمريكي منه قناة “إن بي سي” الإخبارية.

وذكر البيان المشترك أن إجراءات ترامب “ستزيد خطر الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي. وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين”.

وتابع أن “العقوبات قد تعرض للخطر سرية المعلومات الحساسة وسلامة المعنيين، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولو المحكمة. وكثير منهم من مواطنينا”.

كما ادعى ترامب أن المحكمة “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع”.

وردا على ذلك، أدانت الجنائية الدولية قرار ترامب الذي قالت إنه “يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة. وإلحاق الضرر بعملها القضائي المستقل والمحايد”.

وأكدت في بيان، أن المحكمة “تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها”، وتعهدت “بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة. ومنح الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات والقضايا المعروضة عليها”.

يشار أن قرار ترامب كان ردا على إصدار المحكمة في نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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