792 مليون دولار عجز الميزان التجاري خلال شهر جانفي 2020

سجل الميزان التجاري الوطني عجزا بقيمة 791.74 مليون دولار خلال شهر جانفي من السنة الجارية، مقابل 862.05 مليون دولار سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأفادت المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن نسبة التراجع قدرت بـ 8.16 بالمائة.

كما أشارت ذات المصالح أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت 2.305 مليار دولار خلال شهر جانفي من السنة الجارية، مقابل 3.932 مليار دولار سجلت عام 2019، أي بنسبة انخفاض قدرت بـ 24.91 بالمائة.

وأضافت الجمارك أن التكلفة الإجمالية للواردات بلغت 3.097 مليار دولار مقابل 3.932 مليار دولار سنة 2019.

وأوضحت الجمارك أن الصادرات خلال هذه الفترة سمحت بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74.44 بالمائة، مقابل 78.08 بالمائة سجلت في نفس الفترة من عام 2019.