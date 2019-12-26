8ألاف سكن سوسيال لقاطني العمارات الآيلة للسقوط والأسطح والأقبية

قال والي العاصمة عبد الخالق صيودة، إنّ عدد سكنات العمومية الإيجاري التي هي قيد الإنجاز بالعاصمة يقدر بـ8364.

وأضاف المسؤول الأول عن العاصمة، أنّ الأشغال بهذه السكنات قاربت على النهاية، كما تم تسجيل تأخيرات في بعض المشاريع وتم إعطاء تعليمات صارمة وتوجيه إعذارات للمقاولين.

وأبرز ذات المسؤول، أن هذا البرنامج مخصص بالدرجة الأولى لأصحاب الأقبية والأسطح والسكنات الآيلة للسقوط، وأن عملية الترحيل تم الإنطلاق فيها ولن تتوقف.

وكشف صيودة أن الأسبوع القادم سيشهد عملية ترحيل لأكبر حي قصديري على مستوى العاصمة، وهو حي بن جعيدة ببلدية برج البحري.

و بخصوص مشاكل كبيرة في سكنات التساهمي الإجتماعي، قال صيودة إنّ فسخ العقود ليس لها نتيجة وتم دراسة الوضعية مع المقاولين وفيه إجراءات ودية معهم وقد بدأت الورشات إستكمال الأشغال، أين سيتم تسليم هذه السكنات قريبا.

وفيما يخص سكنات الترقوي المدعم lpa مازالت دراسة الملفات متواصلة، لأن عملية التطهير دقيقة، كما سيتم التوجه للسجل البيومتري .

وأضاف صيودة، أن الشيء الإيجابي في العملية أن هناك 10 الآلاف سكن التي استفادت منها الولاية كشطر أول العقار الخاص بها متوفر وبمجرد إمضاء العقود والصفقات مع المكتتبين سيتحصل المكتتبون على عقود الملكية.