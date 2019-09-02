8 آلاف دينار منحة لـ35 ألف موظف بقطاع الشؤون الدينية

سيستفيد أزيد من 35 ألف موظف بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من منحة الدخول المدرسي القادم.

والتي حددتها لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بـ8000 دينار، حيث سيتم سحب هذا المبلغ بشروط.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها «النهار»، أمس، فقد قررت لجنة الخدمات الاجتماعية.

بكل مديريات الشؤون الدينية والأوقاف الموزعة عبر ولايات الوطن.

تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ8000 دينار، كمنحة لفائدة كافة موظفي الإدارة والأئمة.

وذلك بمناسبة الدخول الاجتماعي 2019 /2020، حيث سيتم توزيعها على هذه الفئة، بداية من اليوم، إلى غاية استكمال القائمة.

وقالت مصادر «النهار»، إنه سيتعين على الموظفين المعنيين بمنحة الإعانة الخاصة بالدخول المدرسي.

ضرورة التوجه إلى مكاتب لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المتواجد بولاياتهم.

من أجل سحب المبلغ 8000 دينار، حيث اشترطت اللجنة أن تكون عملية سحب هذا المبلغ، بحضور المعني شخصيا.

كما يجب أن يكون مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية.

وأكدت مصادر «النهار»، أن الأموال التي خصصتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

تقدر بحوالي 3 ملايير، لتغطية هذه العملية عبر كامل مديرياتها الموزعة عبر الولايات.

كون أن هذه المنحة ستمس أزيد من 35 ألف موظف بالقطاع، الموزعين عبر كامل التراب الوطني.

هذا،وقالت نفس مصادر «النهار»، إن موظفي الشؤون الدينية وأئمة العاصمة استفادوا من مبلغ قدر بـ9000 دينار.

حيث تم توزيعها على المعنيين خلال شهر أوت المنصرم.

حيث أشارت نفس المصادر إلى لجنة الخدمات الاجتماعية قامت بتخصيص هذا المبلغ كإعانة لموظفي قطاع بالعاصمة.

بمناسبة عيد الأضحى والدخول المدرسي 2019/ 2020.