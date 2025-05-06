8 آلاف رأس غنم مستوردة تصل إلى ميناء الجزائر

دخلت باخرة “أناكين”، مُحملة بـ8 آلاف رأس غنم مستوردة من إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ميناء الجزائر.

وقدمت الباخرة، من ميناء قرطاجنة الإسباني وسترسو بعد دقائق بميناء الجزائر.

وهذه الباخرة، هي الثانية التي رست بميناء الجزائر خلال يوم واحد. حيث استقبل ميناء الجزائر قبل ساعات باخرة قادمة من إسبانيا، وعلى متنها نحو 13 ألف رأس من الأغنام.

وهذه الشحنات، هي من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستيرادها وتسويقها للمواطنين بأسعار في المتناول، تحسبا لعيد الأضحى.