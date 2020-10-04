8 آلاف طلب معلق وإجراءات تسهيلية لمنح تراخيص حفر الآبار

كشفت تعليمة وزارية مشتركة أن عدد ملفات الطلب المعلقة لحفر الآبار الفلاحية بلغ 8.000 طلب.

وأفادت التعليمة الوزارية المشتركة أنه وبالرغم من تيسير إجراءات تراخيص منح حفر الآبار إلا أن عدد كبير من الطلبات مقدر بـ 8.000 طلب لا يزال معلقا.

مشيرة في السياق ذاته أن 1.000 حالة من هذه الطلبات قد إستفادت من موافقة اللجنة التقنية.

ووجهت التعليمة الوزارية المشتركة تعليمات للولاة عبر التراب الوطني بضرورة تطبيق القرارات التالية:

الإفراج الفوري عن جميع رخص حفر الآبار المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية.

وكذا دراسة كل الطلبات حفر الآبار الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة حالة بحالة للرخص الممنوحة من قبل.

وتضمنت التعليمة الوزارية المشتركة أيضا ضرورة معالجة جميع الطلبات الجديدة في هذا الخصوص.

وأمرت الولاة بضرورة إعداد حصيلة شهرية لتقييم ومتابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات.