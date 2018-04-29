8 آلاف هكتار لإنجاز 41 منطقة صناعية خارج الأراضي الفلاحية

شرعت الحكومة مؤخرا في الإجراءات المالية الضرورية لإنجاز 41 منطقة صناعية جديدة على مساحة إجمالية تفوق 8000 هكتار عبر 34 ولاية من شمال البلاد وجنوبها.

وبهذا الشأن، استفادت 30 منطقة صناعية بمخصص مالي إجمالي بمبلغ 99 مليار دينار، من أجل الإنطلاق الفوري في إنجازها الذي سيتم استكماله في سنة 2019.

وبالموازاة مع ذلك، استفاد 11 مشروع منطقة صناعية من مبلغ 620 مليون دينار في المجموع، من أجل إعداد الدراسات، كمرحلة سيليها الانطلاق في إنجازها بمخصص مالي مناسب.

وسيتم إنجاز كل هذه الـمناطق الصناعية وعددها 41 منطقة، تحت إشراف الولاة المعنيين إقليميا.

ويضاف إلى ذلك 7 مناطق صناعية أخرى يجري إنجازها تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “ANIREF”.

وبالتالي، فإن نحو 10.000 هكتار من العقار الصناعي ستتم تهيئتها ووضعها تحت تصرف المستثمرين عبر كامل التراب الوطني.

وجدير بالتوضيح أن مجموع هذه المناطق الصناعية سيتم إنجازها خارج الأراضي الفلاحية، طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية.