8 أشهر حبسا نافذا على الشاب “ريفا” صاحب مقولة “أخرجوا لنا شجعانكم”

أدانت محكمة عنابة الشاب فؤاد المعروف بـ “الريفا” صاحب فيديو “أخرجوا لنا شجعانكم” بـ 8 أشهر حبسا نافذا، بحيث توبع في قضيتين بعد نشره فيديو خاص به وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

القضية الأولى التي توبع فيها الشاب “ريفا” وجهت له تهمة التحريض على العنف أثناء خطاب الكراهية، وادانته محكمة عنابة بموجبها بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج.

في حين نطق القاضي بالبراءة لـ ” ريفا” في القضية الثانية التي تتعلق بتهمتي “التحريض للقيام بجريمة السرقة” و “الإخلال بالنظام العام”