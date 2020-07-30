8 أشهر حبسا نافذا لدنيا بطمة في “قضية تشهير”!

تم الحكم على الفنانة المغربية، دنيا بطمة، بـ8 أشهر حبسا نافذا، على خلفية التورط في “قضية تشهير” بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

واتهمت دنيا بطمة، بالضلوع في حساب ينشر “الفضائح” ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت إسم “حمزة مون بيبي”.

كما أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، وسط البلاد، إبتسام بطمة، وهي شقيقة دنيا بطمة، بسنة من السجن.

وتم منع بطمة من السفر خارج المغرب، قبل عدة أشهر.

ونفت دنيا بطمة مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من نجاحها الفني.

وقال فنانون ومشاهير في المغرب، إن حساب “حمزة مون بيبي” الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.