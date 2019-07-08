8 أطنان من مختلف أنواع الأدوية تحت تصرف الحجاج بالبقاع المقدسة

خصصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 8 أطنان من مختلف أنواع الأدوية سيتم وضعها تحت تصرف بعثة الحج هذا الموسم.

وقد تم إرسال هذه الكمية من الدواء وتوزيعها على مراكز البعثة الجزائرية بالبقاع المقدسة، والتي خصصتها الصيدلية المركزية للمستشفيات،

للتكفل بالحجاج خلال تأديتهم لمناسك الحج، وفق ما كشفت عنه مصادر من وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويتواجد رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، محمود دحمان بالبقاع المقدسة، لوضع الترتيبات اللازمة المتعلقة بتخزين الأدوية، والتوزيع المحكم لأعضاء البعثة

الطبية، قبل وصول أول رحلة مقررة يوم 15 جويلية الجاري، انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي.