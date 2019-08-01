 8 أيام مهلة لشركات تركية لإنجاز 3 آلاف شقة “عدل” في سيدي عبد الله

وجهت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” إعذارين لمجموعة شركات تركية بعد تأخرها في إنجاز أشغال بموقع لسكنات عدل.

وحسب الإعذارين الموجهين لمجموعة بوليكون كارامادان المكلفة بمشروع بناء سكنات من جانبي الدراسة والإنجاز، فإن هذا الأخير قد سجل تأخرا كبيرا في تقدم الأشغال.

وتشرف المجموعة التركية على مشروع بناء 3 آلاف شقة عدل بموقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله غربي العاصمة.

ويحذر الإعذار الأول من تأخر الأتراك في عملية الإنجاز، رغم أن الصفقة فازوا بها في ماي 2014.

فيما يحذر الإعذار الثاني من التأخر في أشغال التهيئة الخارجية بالمشروع، وهي الصفقة التي فاز بها الأتراك في فيفري 2017.

ومنحت وكالة عدل مهلة 8 أيام للأتراك لإعادة بعث عمليات الإنجاز وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لاستدراك التأخر.

ويكشف الإعذارين عن حجم المشاكل والعراقيل التي تعترض استكمال برنامج سكنات عدل بالعديد من الولايات، خصوصا بكبرى المدن، مثل العاصمة.

للإشارة، فإن العديد من المشاريع التي فازت بها المجموعة التركية بوليكون كارامادان شهدت تأخرا كبيرا في تقدم الأشغال.

ففي تبسة مثلا، فسخت وكالة عدل عقدها مع المجموعة التركية لإنجاز 1500 شقة في موقع بولحاف الدير.

وكان سبب هذا القرار هو تسجيل تأخر فادح في تقدم الأشغال، رغم أن الأتراك فازوا بالصفقة في فيفري 2017.