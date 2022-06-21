8 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265993 إصابة.

فيما تماثلت 4 حالات للشفاء، ليبلغ مجموع المتماثلين للشفاء 178474 حالة, في الوقت الذي استقر فيه عدد الوفيات عند 6875 حالة.

وأضاف ذات المصدر أن 44 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة.