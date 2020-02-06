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8 تهم ثقيلة تجر الوزير الأسبق طمار إلى سجن الحراش في قضية فساد

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8 تهم ثقيلة تجر الوزير الأسبق طمار إلى سجن الحراش في قضية فساد
بقلم م . فيصل

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الخميس، بإيداع وزير السكن ووالي مستغانم الأسبق عبد الوحيد طمار، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وحسب بيان للمحكمة العليا، فإن الوزير الأسبق طمار جرت متابعته في قضيتين، إحداهما استفاد فيها من الإفراج، فيما تقرر إيداعه رهن الحبس المؤقت في القضية الأخرى.
وبحسب نفس المصدر، فإن الوزير الأسبق متهم في القضية الأولى بثماني تهم ثقيلة، تتعلق كلها بالفساد، خلال توليه منصب والي ولاية مستغانم.
وقد جرت متابعة طمار بتهمة التزوير في محررات عمومية والتبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، وتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية والمساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.
أما القضية الثانية، فقد وُجهت للوزير الأسبق تهمتي تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة واساءة استغلال الوظيفة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769809

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