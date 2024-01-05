8 جانفي آخر أجل لتلقيح الأنصار المتنقلين إلى كوت ديفوار

أنهت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى علم أنصار المنتخب الوطني، المتنقلين إلى كوت ديفوار، لمؤازرة رفقاء النجم رياض محرز، أن آخر أجل لتلقي التلقيح ضد الحمى الصفراء سيكون يوم الإثنين 8 جانفي.

كما أكد بيان وزارة الصحة، أن تلقي التلقيح سيكون على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية على مستوى كل الولايات، بعد تسجيل أسماء الأنصار المتنقلين للكوت ديفوار.

كما نوهت الوزارة في ذات البيان، بضرورة التحلي بروح المسؤولية واتباع الإرشادات الوقائية اللازمة لتفادي الأمراض الاستوائية السائدة في المنطقة.