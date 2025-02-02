8 جرحى إثر اصطدام بين حافلة وشاحنة في سطيف

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاحد في إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة بمدينة العلمة ولاية سطيف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا 08د، من أجل حادث إصطدام بين حافلة لنقل العمال و شاحنة بالمنطقة الصناعية، ببلدية و دائرة العلمة. حيث خلّف الحادث إصابة 08 أشخاص لهم جروح مختلفة وحالات صدمة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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