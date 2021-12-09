8 جرحى اثر حادث اصطدام حافلة نقل مسافرين مع 3 سيارات بعين الدفلى

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم على الساعة 17.55 في المدخل الشرقي لمدينة عين الدفلى بالضبط منعطف قامبو. 8 جرحى اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع higher تعمل على الخط الجزائر – شلف. مع 3 سيارات سياحية من نوع رونو 4 clio. و اخرى من نوع كادي .

وحسب مصادرر النهار اونلاين الجرحى نقلوا الى مستشفى مكور حمو من طرف رجال الحماية المدنية.

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس، بأولاد جلال.

ووقع الحادث في حدود الساعة الـ5س و25 د، تمثل في إصطدام بين 3 شاحنات وسيارتين سياحيتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بأولاد جلال.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، سيارتي إسعاف وشاحنتي إطفاء.

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خلف حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء وفاة شخص وإصابة 5 أخرين بجروح على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بولاية مستغانم. الحادث وقع في حدود الساعة17 سا و20د بمنطقة القوابرية بين بلديتي بوقيراط وسيرات.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين 3 سيارات سياحية. ما اسفر عن وفاة 37 سنة أين أنفاسه الأخيرة بعد معاينته من طرف طبيب المستشفى نظرا لجروحه البليغة. وإصابة 5أشخاص أعمارهم تتراوح بين 26 و60سنة، قدمت لهم الاسعافات الضرورية بالمستشفى.

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لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجروح في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الأحد بالطريق السيار “شرق_غرب” بولاية البويرة. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع الحادث في الصباح الباكر على الساعة الرابعة و45 دقيقة. وتمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة، على مستوى الطريق السيار شرق غرب امام وحدة الحماية المدينة اتجاه الجزائر

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