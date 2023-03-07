8 جرحى بعد اصطدام قطارين بين بوفاريك وبئر توتة جنوب العاصمة

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مساء اليوم الثلاثاء، على الساعة الثالثة زوالا حادث اصطدام قاطرة أشغال بقطار ذاتي الدفع لنقل المسافرين. كان متوجها من الجزائر العاصمة إلى العفرون، وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 33، ما بين محطتي بئر توتة وبوفاريك.

وبحسب المعطيات الأولوية المتوفرة، لم تسجل الشركة أية خسائر بشرية خطيرة جراء هذا الحادث. حيث تم تسجيل إصابة ثمانية ركاب بجروح خفيفة، إضافة إلى بعض الخسائر المادية الطفيفة على مستوى القطار.

وتم على الفور تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى هذا الحادث.