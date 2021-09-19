8 جرحى في إنحراف سيارة بالمدية
بقلم فطومة حيدر
تدخلت وحدة الحماية المدنية بالبرواقية، اليوم الأحد من أجل حادث مرور، تمثل في إنحراف سيارة بشراطة على مستوى الطريق الوطني رقم 62. وخلف الحادث 8 جرحى.
وحسب مصالح الحماية المدنية بالمدية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 13 ساو34 د.تسبب في إصابة 8 أشخاص منهم 5 من جنس أنثى، و3 ذكور، أصيبوا بجروح .مختلفة، تم نقلهم إلى مستشفى البرواقية
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