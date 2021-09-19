8 جرحى في إنحراف سيارة بالمدية

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالبرواقية، اليوم الأحد من أجل حادث مرور، تمثل في إنحراف سيارة بشراطة على مستوى الطريق الوطني رقم 62. وخلف الحادث 8 جرحى.

وحسب مصالح الحماية المدنية بالمدية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 13 ساو34 د.تسبب في إصابة 8 أشخاص منهم 5 من جنس أنثى، و3 ذكور، أصيبوا بجروح .مختلفة، تم نقلهم إلى مستشفى البرواقية

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