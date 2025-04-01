8 جرحى في اصطدام تسلسلي لثلاث مركبات بالجلفة

أصيب 8 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة باب مسعود اتجاه الشارف بولاية الجلفة.

وأوضحت المصالح نفسها أن الحادث تمثل في اصطدام بين ثلاث سيارا،ت سيارة من نوع هيونداي أكسنت. سيارة من نوع شيفروليه أفيو ،وسيارة نقل جماعي من نوع بيجو .

حيث أسفر عن إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 03 سنوات و64 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل إجلائهم إلى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.

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