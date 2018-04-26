8 جرحى في حادثي مرور بتيسمسيلت

تسبب حادثي مرور وقع مساء اليوم الخميس في إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بلديتي ثنية الحد والعيون في تيسمسيلت.

وحسب الحماية المدنية فإن الحادثين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 14في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد والعيون بتيسمسيلت.

ونجم الحادث الأول الذي وقع بمنطقة “واد الغول” ببلدية العيون تمثل انحراف سيارة

مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص ما بين 26 و90 سنة كانوا على متن السيارة بجروح.

حيث تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد.

بينما خلف انقلاب سيارة على مستوى واد الغول إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادثين.