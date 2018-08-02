8 جرحى في حادث مرور بالأربعطاش في بومرداس

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم بالطريق السيار بمنطقة ” الجرايدية” بلدية الأربعطاش في بومرداس.

وأوضحت مصادر من الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية إلا 15 دقيقة من بعد ظهر اليوم.

إثر إصطدام سيارة نفعية وشاحنة شبه مقطورة وحافلة لنقل المسافرين فيما بينهم بالطريق السيار شرق-غرب.

على مستوى منطقة “الجرايدية” ببلدية الأربعطاش في الرواق المؤدي من شرق البلاد وبالتحديد من ولاية بجاية نحو الجزائر العاصمة.

وبعد تدخل مصالح الحماية المدنية التي جندت سيارات الإسعاف والتدخل من عدد من وحداتها المجاورة للمنطقة.

تم نقل الجرحى جميعهم ما بين 12 سنة و 47 سنة، إلى مستشفي الأخضرية بولاية البويرة المجاورة.

أين لا يزال التكفل الصحي بهم جار إلى حد الساعة.

ونجم عن هذا الحادث إضطراب وغلق للرواق من الطريق المؤدي إلى الجزائر العاصمة.