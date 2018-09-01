8 جرحى وإجلاء 1800 آخرين إثرحريق بمجمع لتكرير النفط في ألمانيا

أصيب ثمانية أشخاص بجروح، اليوم السّبت، جراء اندلاع حريق اثر انفجار في مصفاة لتكرير النفط في جنوب ألمانيا.

كما تسبّب الحادث في إجلاء 1800 شخص من منازلهم.

وذكرت الشّرطة الألمانية إنّه” تمّ إجلاء 1800 شخص من منازلهم كإجراء احترازي.

بسبب تصاعد الدخان الكثيف الناجم عن الحريق”. مضيفة أنهّ ” لم يتم إلى الآن تحديد سبب الإنفجار.

الذي أدّى إلى حريق كبير في محطّة لتوليد طاقة تعمل بالغاز داخل المجمع”.

واندلع الحريق في مجمع “بايرن أويل”لللتكرير بمدينة “فوبورج” على نهر الدانوب.

ويشارك أكثر من 200 رجل إطفاء في السيطرة على الحريق, ولا تزال عملية الإطفاء مستمرة.