8 جرحى وموقوفون بعد شجار بين عائلتين في أم البواقي

أوقفت، أمس، عناصر الأمن بمدينة مسكيانة في ولاية أم البواقي، 4 أفراد من عائليتين بعد شجار بينهما استعملت فيه الهراوات والأسلحة البيضاء، وخلف إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حول 2 منهم إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة نتيجة خطورة الإصابة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن توقيف الأشخاص الأربعة كان على خلفية شجار وقع، ليلا، أمام منزل أحد العائلتين المتشاجرتين بسبب اعتداء أحد أفرادها على شاب من العائلة الثانية نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.

حيث تطورت الخلافات إلى شجار استعملت فيه العصي والأسلحة البيضاء.

ووجهت للموقوفين تهم الضرب والجرح العمدي المتبادل ومحاولة القتل بواسطة سلاح أبيض.