8 حوادث مرور دموية.. وفاة 4 أشخاص وغرق 3 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة بين 04 إلى 05 أوت الجاري إلى غاية الثامنة صباحا من اليوم الأحد، 2731 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.

وسجلت، وحدات الحماية المدنية في هذه الفترة 8 حوادث مرورية دموية.

تسببت في وفاة 4 أشخاص في مكان الحوادث، و إصابة 31 شخص بجروح متفاوتة الخطورة

و تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل 03 حالات وفاة غرقا ، بكل من تمنراست، جيجل و معسكر

فيما يخص تدخلات مصالح الحماية المدنية على إثر الأمطار التي تساقطت بجنوب وشرق الوطن، إنتشلت الحماية المدنية جثتين بكل من أم البواقي وقالمة

كما تم إنقاذ 03 عائلات كانوا محاصرين بالمياه داخل منازلهم بخنشلة، و3 أشخاص بتمنراست و إسعاف أخر بذات الولاية

وتقوم وحدات الحماية المدنية بعمليات إمتصاص المياه على مستوى كل من تمنراست وسوق أهراس