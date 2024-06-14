8 دول تمكنك من الحصول على تأشيرة شنغن بسهولة

للراغبين في الحصول على تأشيرة قصيرة المدى، لدخول دول منطقة شنغن، يجب عليهم التقدم للحصول على تأشيرة شنغن الألمانية. حيث أن هذه الدولة هي أفضل فرصة لهم للحصول على مثل هذه التأشيرة.

على الرغم من كونها الوجهة الثانية الأكثر رواجًا في منطقة شنغن. إلا أن معدلات إصدار تأشيرات الدخول المتعدد في ألمانيا ظلت مرتفعة.

وتظهر إحصائيات تأشيرات شنغن الصادرة حديثًا أن 90.4 من التأشيرات الصادرة عن القنصليات الألمانية في عام 2023 كانت متعددة الدخول.

وهذا أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط عما كان عليه في عام 2022، عندما كانت 90.6 في المائة. من التأشيرات قصيرة الأجل الصادرة عن ألمانيا مخصصة لدخول منطقة شنغن أكثر من مرة.

وبشكل أكثر دقة، في العام الماضي، من بين 1,459,560 طلب تأشيرة تلقتها. منحت ألمانيا ردًا إيجابيًا على 1,233,561 منها. 1,115,424 من التأشيرات الممنوحة كانت متعددة الدخول.

وبصرف النظر عن ألمانيا، فإن العديد من دول منطقة شنغن الأخرى لديها معدلات إصدار تأشيرات دخول متعددة. أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات عام 2023.

وعلى الرغم من أنها بعيدة تمامًا عن ألمانيا، إلا أن النمسا تأتي في المرتبة الثانية. حيث أن 75.7% من التأشيرات التي أصدرتها كانت لدخولات متعددة.

وفي العام نفسه، تلقت القنصليات النمساوية في الخارج 229.613 طلبًا للحصول على تأشيرة شنغن. ووافقت على 194.273 منها. 147.021 منها كانت متعددة الدخول.

وفي عام 2022، حصلت البلاد على معدل موافقة مماثل بنسبة 74.9 في المائة من أصل 125.275 تأشيرة ممنوحة. على الرغم من أنها احتلت المركز الرابع.

وكانت إيطاليا هي الدولة الثالثة التي حصلت على أعلى حصة من المركبات متعددة الاستخدامات في عام 2023. حيث منحت تأشيرات دخول متعددة لـ 70.2 في المائة من المستفيدين (680,794 من أصل 970,073).

وتستمر القائمة على النحو التالي:

سويسرا - تمت الموافقة على 69.1 في المائة من أصل 506.499 طلباً

اليونان – تمت الموافقة على 66.1 في المائة من 521,825 طلبًا

كرواتيا – تم منح 62% من 29,785 تأشيرة

من ناحية أخرى، احتلت سلوفينيا المرتبة الثانية بمعدل 81.6 في المائة من إصدار تأشيرات الدخول المتعدد وإستونيا التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 81.3 في المائة في عام 2022، حيث سجلت معدلات إصدار تأشيرات دخول متعددة أقل بكثير في عام 2023.

وفي حين بلغ المعدل في سلوفينيا 59.7 في المائة. بلغ المعدل في إستونيا 60 في المائة.