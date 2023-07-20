8 سفن لصيد التونة قيد الإنجاز.. الشروع في تقييم الثروة السمكية سبتمبر القادم

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن هنالك 8 سفن لصيد التونة قيد الإنجاز. كما سيتم تقييم الثروة السمكية لتحديد عدد السفن التي يمكن استخدامها.

وأشار وزير الصيد البحري خلال تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بخصوص حملة صيد التونة الحمراء الحية لموسم 2023. والتي انطلقت في 22 ماي المنصرم. أن الجزائر تمكنت بكل نجاح من إصطياد كامل حصتها المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات” والمقدرة بـ 2023 طن. وهي الكمية التي ستسمح بتوفير حوالي 27 مليون دولار من فاتورة الصادرات.

وأوضح الوزير، أن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لرفع القدرات الإنتاجية الوطنية للحوم السمكية بالاعتماد على برنامج وطني لبناء السفن. مشيرا إلى أن ثمانية سفن لصيد التونة هي قيد الإنجاز تضاف إلى ثلاث سفن تم إنجازها مؤخرا.

ولضمان مردودية هذه السفن، أكد وزير الصيد البحري، أنه سيتم الشروع إبتداء من سبتمبر القادم في عملية تقييم الثروة السمكية لأعالي البحار بالشريط الساحلي الجزائري. من أجل تحديد عدد السفن التي يمكن استخدامها.