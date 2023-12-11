8 سنوات حبسا لـ ” وحيدة قروج” والسجن المؤبد لزوجها الفار

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب5 مليون دج في حق المتهمة غير الموقوفة ملكة جمال شمال افريقيا. في نسختها السابقة المسماة “وحيدة قروج” مع الأمر برد السيارة من نوع “مرسيدس ” للمحكوم عليها.

كما تقاسم نفس العقوبة مع المتهمة “وحيدة قروج ” 3 متهمين موقوفين.

ويتعلق الامر بالمدعو ” س.انيس” و المتهم ” ش.خالد ابن الوليد” والمدعو ” م. أيوب”.

وشمل منطوق الحكم متهمين اثنين في حالة فرار.

ويتعلق الأمر بزوج المتهمة ” وحيدة قروج” المتهم المدعو ” ع.أنيس” المكنى ” أنيس جوارة”. ومتهم أخر شريكه المدعو “م.ع. أمين ” بحيث تم الحكم عليها بعقوبة السجن المؤبد لمتابعتهما بجناية حيازة وتخزين. وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة .

وحددت المحكمة المحكوم عليهم مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى بأن لهم 10 أيام للطعن بالاستئناف تسري من اليوم الموالي” من الحكم.

وتم ادانة المتهمة ” قروج وحيدة” برفقة 3 متهمين السالف ذكرهم لمتابعتها بوقائع تتعلق بجنحة حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق قد اصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بابقاء المتهمة “وحيدة قروج” تحت الرقابة القضائية.

بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الاولى لذات المحكمة ،وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار.

وكانت حادثة توقيف المتهمة ” وحيدة قروج” قد أثارت ضجة واسعة عل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتزامن واقعة ايقافها بحبول رأس السنة الجديدة ” 2023″.

لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين”و، كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل.

كما أسفرت العملية في اطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس. وسيارتين من نوع ” بيام w” و ” أودي” بالاضافة الى مبلغ مالي معتبر.

والجدير بالذكر أن زوج المتهمة ” قروج” لاذ بالفرار الى الخارج بعد تفجير القضية.

ياسمينة دهيمي