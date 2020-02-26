8 سنوات حبسًا ضد “البوشي” والبراءة لخالد تبون ووكيل الجمهورية ومساعده

حكمت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 8 سنوات ضد كمال شيخي المدعو “البوشي”، وتغريمه بغرامة قدرها مليون دينار.

وقضت المحكمة نفسها، بالسجن النافذ 6 سنوات ضد رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة، وغرامة بنفس المبلغ،

وحكمت المحكمة نفسها، بـ4 سنوات ضد سائق اللواء المتقاعد هامل، عبد القادر بن زهرة، وتغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، و4 سنوات سجن ضد المتهم جلال الدين لمهل، إبن الوالي الأسبق لغليزان.

في حين برأت المحكمة خالد تبون، ومسلم هادف، وكيل الجمهورية السابق لمحكمة بودواو، ومساعده يوسف صادق.