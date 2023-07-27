 8 سنوات حبس يهدد جماعة أشرار كانت بصدد ترويج 1440 “بريغابرين” ببرج الكيفان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق عصابة مختصة في بيع ترويج المؤثرات العقلية. باقليم شرقي العاصمة. لمتابعتها بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير.

وتضم العصابة 4 متهمين موقوفين تم الاطاحة بهم بعد توقيف اثنين منهما على متن سيارة خاصة. التي قدمت من الجنوب الجزائري وتحديدا من ولاية ورقلة.

وفي تفاصيل القضية التي كشفتها جلسة المحاكمة، فإن عملية ايقاف المتهمين محل المتابعة. جاء في أعقاب دورة روتينية لرجال الضبطية القضائية لورود معلومات عن تنقل أشخاص. بحوزتهم كمية معتبرة من الممنوعات بصدد ترويجها.

وعليه وبعد عملية ترصد تم توقيف السيارة المشبوهة التي كان يقودها المتهم “ط.ب” الذي قدم من ولاية ورقلة. باتجاه مسكن المتهم الرئيسي “ص.ي” الكائن بحي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان.

وأسفرت العملية بعد التفتيش الجسدي للمتهمين عن العثور عن 66 قرص من نوع ” بريغابريل “بحوزة المتهم ” ص.ي” ، ومبلغ مالي يقدر ب35 الف دج.

كما تم حجز كمية ثانية على متن المركبة قدرت كميتها ب870 قرص من نفس النوعية.

وكللت تحريات رجال الشرطة بتوقيف متهمين آخرين ، بعد استغلال كشوفات الاتصالات الهاتفية.

وفي الجلسة اعترف المتهم الرئيسي ” ص.ي” بأن المؤثرات العقلية التي عثرت بحوزته تخص وموجهة للاستهلاك الشخصي، باعتباره مدمن مخدرات، في حين أنكر علاقته بالكمية التي ضبطت بسيارة المتهم صديقه ” ط.ب” .

كما أنكر المتهم الثاني ” ط.ب” علاقته بكيس الممنوعات الذي كان على متن مركبته التي قادها من ورقلة الى العاصمة، ملمحا أن الكيس يخص المتهم الأول ‘” ص.ي”.