8 سنوات سجنا لعصابة “حلزون” تمتهن المتاجرة بالمخدرات بالعاصمة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا. وغرامة مالية مقدرة ب500 ألف دج، في حق 6 متهمين موقوفين متابعين في قضية المتاجرة بالمخدرات.

كما حكمت ذات الهيئة القضائية بالسجن المؤبد في حق متهمين فارين .

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين. مع المصادرة لمتابعتهم بجنايات المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.

وتتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 25-04-2023 وردت إلى أمن المقاطعة الإدارية البراقي معلومة مؤكدة. مفادها قيام شخص مشبوه ببيع المخدرات القلب الهندي والمؤثرات العقلية. ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه “ض. م صهيب”، على مستوى حي 196 مسكن الكاليتوس مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

كما أنه يقوم بتخزين تلك السموم داخل مقر سكنه و في نفس اليوم تم توقيف المشتبه فيه بذات الحي بالقرب. من إحدى محلات غسل وتشحيم السيارات تفتيش مسكنه. تم ضبط بغرفة الاستقبال محفظة سوداء اللون تحتوي بداخلها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” موجهة للتجارة قدرت ب 537 كبسولة ليتم حجزها.

اعترافات المتهم..

وأقر الموقوف أن الممنوعات ملكه وموجهة للبيع والترويج، كما أنه اقتناها من عند ممونه الرئيسي المدعو “ب. فيصل”. مقابل مبلغ مالي مقدر ب 165000 دج. وان هذا الأخير يقوم بالمتاجرة بالمخدرات القنب الهندي والمؤثرات العقلية و منذ حوالي شهر.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تنقلت الضبطية القضائية إلى مسكن المشتبه فيه المدعو “ب. فيصل”. وبعد تفطنه لتواجد عناصر الأمن بعين المكان لاذا بالفرار، حيث أسفرت عملية تفتيش مسكنه. عن ضبط كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين موجهة المتاجرة، مغلفة بإحكام بأكياس بلاستيكية شفافة يقدر عددها ب 4620 كبسولة.

وبتاريخ 28/04/2023 تنقلت أعوان الضبطية إلى ولاية وهران و بالضبط في عيون الترك أين تم مشاهدة المشتبه فيه. المدعو “م. سامي” المكنى “حلزون” فتم توقيفه مع ضبط بحوزته على مبلغ مالي من العملة الوطنية. مقدر ب 31.500 دج وآخر من العملة الصعبة مقدر ب ب50 أورو و اقر المعني انه متواجد. منذ تاريخ 26/04/2023 رفقة كل من المدعو “ب.فيصل” والمكنى ” برطيطة ” والمدعو “ح. محمد”. المكنى ” ثعلوب” وشخص آخر قام بنقلهم إلى وهران يدعى “ب. محمد” أين اقاموا في مسكن مستأجر.

وبسماع المشتبه فيه المدعو “ب. فيصل” أقر أن كمية المؤثرات العقلية المضبوطة بمسكنه هي ملك له. قام بإخفائها لفائدة المدعو “ح. مهدي”.

وبموجب التفتيش الإلكتروني للهواتف النقالة للمشتبه فيهم ظهر خلالها المشتبه فيه المكنى “حلزون” داخل غرفة نومه وهو يعرض للبيع كميات معتبرة من صفائح المخدرات القنب الهندي حوالي 10 صفائح يقدر وزنهم بحوالي 1 كيلو غرام مغلفين بغلاف بلاستيكي اصفر اللون، وتم معاينة صور ملتقطة من ذات الهاتف يعرض من خلالها البيع لكميات جد معتبرة من المخدرات القندي الهندي على شكل صفائح و مخدرات صلبة اكستازي و كوكايين.

كما وجدت مقاطع صوتية بين المدعو “ب.محمد “لمكنى “طيوش” مع أصحاب حسابات حاملة لأسماء مستعارة، تم من خلالها عرض ممنوعات للمتاجرة بها.