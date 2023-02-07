8 سنوات سجنا لـ”بوكلاب” تهجم على شقيقين بواسطة كلب مغترس وسيف بباش جراح

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء بإدانة المتهم الموقوف المدعو ” ش.كمال” مسبوق قضائيا. والمكنى في الحي الذي يقطنه بباش جراح باسم ” بولكلاب”. بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، لاعتدائه على شابين من أبناء الحي. هما شقيقين من عائلة واحدة. محرضا ضدهما كلب مدرب من الفصيلة الألمانية ” بارجي”. ثم انهال عليها ضربا بواسطة سيف من الحجم الكبير، مما تسبب لهما في إصابات بليغة. طالت يديهما اليسرى، كلفتهما عاهة مستديمة، وعجزت عن ممارسة وظائفهما اليومية والمهنية مدى الحياة.

وجاء منطوق الحكم بعدما وقفت النيابة العامة على خطورة الوقائع، التي ارتكبها المتهم في حق الضحيتين الاثنتين. لكونهما نهاه عن التلفظ بكلام قبيح أمام مسكنهما ملتمسة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه.

تفاصيل القضية

والرجوع الى تفاصيل القضية فان الوقائع انطلقت بتاريخ 29 أوت 2021، في حدود الساعة ال12 زوالا. إثر شكوى تقدم بها أمام مصالح الأمن كل من المدعو ” ز.رزق الله”، وشقيقه” ز عماد الدين “، ضد المدعو ” ش.كمال” لتعرضهما للضرب والجرح على مستوى حي 200 مسكن ببلدية باش جراح بالعاصمة، مقدما الضحية ” عماد الدين ” شهادة طبية تثبت عجزا طبيا لمدة 45 يوما، و” رزق الله” شهادة طبية ثانية تثبت عجزا طبيا قدره 60 يوما.

واضاف الضحيتين انه بتاريخ 27 اوت 2021 بعده الساعه 10:30 صباحا كان برفقتي شقيقه مسكن 500 مسكن ببلديه سمع الصوت مرتفع يتضمن عباره السب والشتم صادره من المتهم لنهيه عن فعل ذلك غير انه وصل التلفظ بالكلاب الفاحش ووجه لهما عبارات سب وشتم ثم راح يهددهما بالقتل وبعدها انصرف وبعد حوالي 20 دقيقه رجع المتهم اليهما وبيده كلب مفترس من نوع برجي المو وبيده يحمل سيفا من الحجم الكبير وخلال قام بتحريض الكلب عليهما ثم باشر بالهجوم عليهما بالسيف اثناء انشغالهما بابعاد الكلب عنهما خاصة وان احدهما تعرض الى العض على مستوى الرجل اليسرى حيث كان الكلب يمسك سروال الضحيه “رزق الله”، مما تسبب لهما في اصابات بليغه على مستوى يديهما اليسرى وفي تلك الاثناء تدخل والدهما وقام بنقلهما الى مستشفى اين تم اجراء عمليه جراحية، لخياطه الجروح كما استفادا من شهادتين طبيتين صادرتين من الطبيب الشرعي بمستشفى القبة.

بحيث خلص تقرير الطبيب الشرعي بأن كلا الاصابتين بليغتين على مستوى اليدين اليسريتين مما تسبب لهما في عاهة مستديمة

المتهم خلال مواجهته من طرف رئيس الجلسة، بالوقائع أنكر نكرانا قاطعا اعتداءه على الضحيتين. وراح يتهم الضحية عماد الدين بانه يريد الانتقام منه بسبب خلاف سابق معه حول لعبة ” بابي فوت”. غير ان القاضي ذكره بواقعة فراره من رجال الشرطة، بعد اعتدائه على الضحيتين لمده عام تقريبا. وهذا بعدما تخلص من الكلب باخفائه عند شقيقته بمدينه بودواو، قبل أن يشد الرحال رفقه زوجته الى ولايه الجلفة.