8 سنوات سجنا للارهابي ” أبي الدحداح” و15 سجنا لمتهمين اثنين نفذوا جرائم دموية

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، عقوبة 15سنة سجنا. في حق الإرهابيين الموقوفين كل من ” لزول اسماعيل”،” و”عباس لوناس” لمتابعتهما بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بادانة الارهابي الموقوف ” زرقان اسماعيل ” المكنى “أبو الدحداح” بعقوبة 8 سنوات سجنا. ونفس العقوبة تم تسليطها في حق 16 متهما موقوفا تقاسموا معه نفس التهم والمتعلقة. بجناية الانخراط في جماعة إرهابية، بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن.

من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتها وحريتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.

كما تمت إدانة 4 متهمين موقوفين آخرين بعقوبة 6 سنوات سجنا عن نفس التهم

كما تم الحكم على المتهمين الفارين ويقدر عددهم ب17 متهما والحكم على كل واحد منهم بالسجن المؤبد مع تأييد الأوامر بالقبض الجسدي ضدهم. أنهما المتهمين المتوفين فتم الحكم عليهم بانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة، ويقدر عددهم 3 متهمين.

وتم النطق بالحكم على المتهمين بعدما كانت النيابة العامة التمست تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهمين الفارين مع تأييد أوامر بالقبض ضدهم، وعقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الموقوفين.

قضية الحال انطلقت بناء على محضر انجزته فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لولاية تيزي وزو. أنه بتاريخ 18 جوان 2017 على الساعة السابعة مساء، تمكنت ذات الفرقة التي كانت مرفوقة بعناصر من الجيش الوطني الشعبي.

وفي أعقاب محاصرة إرهابيين كانا متواجدين بمدجنة بقرية “هندو” منطقة عزازقة. وبعد انذارهما بضرورة الاستسلام ،تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أسلحة حربية.

وبعد التحري عن هويتهما تبين أنهما المبحوث عنهما. كل من “عباس لوناس” المكنى “سلمان” و”ولزول اسماعيل” المكنى “جلابيب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور