8 شهداء بينهم سيدتان جراء العدوان الصهيوني على مخيمي طولكرم ونور شمس

ارتفع عدد ضحايا هجوم جيش الاحتلال الصهيوني على طولكرم شمالي الضفة الغربية إلى 8 شهداء بينهم سيدتان.

وحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد مقاوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على مخيم طولكرم. فيما استشهد آخر في قصف على مخيم نور شمس القريب.

وفي بيان سابق، أعلنت الهئية ذاتها استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 آخرين، بينهم 3 بحالة حرجة، جراء قصف الاحتلال على مخيم طولكرم.

وقالت بعدها وزارة الصحة، إن “الجريحة براء خالد حسين علي (30 عاما) استشهدت متأثرة بإصابتها الخطيرة عصر اليوم (الثلاثاء) في قصف الاحتلال (الإسرائيلي) على مخيم طولكرم”. كما استشهدت أيضا خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف صهيوني على مخيم طولكرم.