8 ضباط و17 عونا من الشرطة القضائية تابعين لوزارة الدفاع تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد

حدد القرار الوزاري المشترك الصادر في 25 نوفمبر 2019 عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

وحسب ماجاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الأختام و بناءا على المادة 8 من المرسوم الرئاسي 11/426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، يحددان عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

وبناءا على هذا الققرار فقد تم تحديد 8 ضباط شرطة قضائية، و17 عونا للشرطة القضائية تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.