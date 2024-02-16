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أخبار الجزائر

8 ضحايا إثر إصطدام سيارتين متبوع بحريق بمستغانم

بقلم نادية بن طاهر
8 ضحايا إثر إصطدام سيارتين متبوع بحريق بمستغانم
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الجمعة، من أجل حادث خلف إصابة 8 أشخاص، وقع في ولاية مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 11 قرب حي 626 مسكن، ببلدية مزغران ودائرة حاسي ماماش.

وتمثل الحادث، في تصادم بين سيارتين متبوع بحريق. مخلفا إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة. تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و34 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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