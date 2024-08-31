8 ضحايا إثر إصطدام 3 مركبات في المسيلة

وقع صباح اليوم حادث مروري تمثل في اصطدام بين ثلاث سيارات بمنطقة العنق على مستوى الطريق الوطني رقم 89 في بلدية جبل أمساعد في المسيلة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 06:05 صباحًا، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين سنتين و54 سنة، من كلا الجنسين.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الملح فورًا لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. حيث تم نقلهم إلى مستشفى عين الملح لتلقي العلاج اللازم.

هذا وينصح بالحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تزيد من خطر الحوادث.